Producția de vin a României, sub media multianuală

Data: 29 Oct, 2020

Producţia de vin a României a scăzut în acest an cu 7% comparativ cu anul trecut, până la 3,6 milioane de hectolitri, potrivit estimărilor preliminare publicate acum două zile de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV).

Însă țara noastră, situată în 2019 pe locul 13 în clasamentul celor mai mari producători mondiali de vin, nu este singura în această situație. „Ţări precum România (3,6 milioane hectolitri) şi Grecia (2 milioane hectolitri) au înregistrat o evoluţie negativă atât în raport cu 2019 (minus 7%, respectiv minus 2%), cât şi cu media din ultimii cinci ani (minus 12%, respectiv minus 17%)”, precizează OIV.

La nivel global, producţia de vin se va situa în acest an între 253,9 şi 262,2 milioane de hectolitri, iar 2020 va fi al doilea an consecutiv cu o producţie sub media multianuală, după ce în 2018 a atins un nivel-record de 294 milioane de hectolitri.

În ceea ce privește podgoriile din UE, acestea au beneficiat de condiţii meteo favorabile, însă producătorii au decis să limiteze producţia pentru a contracara impactul negativ al pandemiei asupra pieţei mondiale, mai arată OIV. De exemplu, în Franţa, producătorii de şampanie au convenit cu viticultorii să strângă cu 20% mai puţini struguri decât anul trecut, în încercarea de a-şi reveni după scăderea vânzărilor provocată de coronavirus.

OIV prognozează că Uniunea Europeană, regiune ce include şi primii trei producători mondiali de vin, Italia, Franţa şi Spania, va înregistra în acest an un volum al producţiei de 159 milioane de hectolitri, cu aproximativ 5% mai mare decât în 2019, dar sub media multianuală. (C. Z.)