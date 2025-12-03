Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% şi 90% în ultimii şase ani în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele accesibile să fie tot mai greu de găsit, mai ales în
Scădere a numărului bugetarilor
Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu 47.663. În administraţia centrală, unde lucrează 63% dintre bugetari, numărul acestora a scăzut cu 3.464 faţă de august 2025, iar în cea locală erau cu 492 mai puțini. (C.Z.)