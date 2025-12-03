Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Scădere a numărului bugetarilor

Scădere a numărului bugetarilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Decembrie 2025

Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu 47.663. În administraţia centrală, unde lucrează 63% dintre bugetari, numărul acestora a scăzut cu 3.464 faţă de august 2025, iar în cea locală erau cu 492 mai puțini. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială