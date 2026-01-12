Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Program de finanțare a școlii de șoferi

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 12 Ianuarie 2026

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie, în aceste zile, pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate, pe bază de concurs de proiecte. Potrivit unui anunț al fundației, preluat de Agerpres, tinerii interesaţi se pot înscrie online sau prin poştă, până la 27 ianuarie 2026. Formularul de înscriere şi alte informaţii sunt disponibile pe website-ul Fundaţiei Pentru Comunitate, la adresa pentrucomunitate.ro/permis. Programul „Permis pentru viitor”, lansat în 2015 şi ajuns la cea de-a unsprezecea ediţie, acordă finanţare pentru obţinerea permisului de conducere - costurile şcolii de şoferi şi cheltuielile adiacente - pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze şi tramvaie), tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele între 18 şi 25 de ani, pentru care existenţa permisului este o condiţie sau un avantaj în obţinerea unui loc de muncă ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuţiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate. În decursul celor zece ediţii anterioare, 412 tineri au beneficiat de această finanţare. 

