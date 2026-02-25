Emisiunea de mărci poştale „Constantin Brâncuşi, 150 de ani de la naştere”, formată din două mărci poştale, o coliţă dantelată, un plic „prima zi”, două cărţi poştale maxime şi o mapă
Program naţional „Viaţa la ţară”
Senatul a adoptat, luni, un proiect privind înfiinţarea programului „Viaţa la ţară”, care își propune promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural. Programul, care va încuraja, practic, gospodăriile ţărăneşti să-şi prezinte activităţile de natură agricolă şi artizanală, obiceiurile tradiţionale, inițiativele de cunoaştere a ecosistemelor naturale, va fi integrat în campaniile de promovare a României. Proiectul va intra în dezbatere în Camera Deputaţilor. (C.Z.)