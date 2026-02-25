Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Program naţional „Viaţa la ţară”

Data: 25 Feb 2026

Senatul a adoptat, luni, un proiect privind înfiinţarea programului „Viaţa la ţară”, care își propune promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural. Programul, care va încuraja, practic, gospodăriile ţărăneşti să-şi prezinte activităţile de natură agricolă şi artizanală, obiceiurile tradiţionale, inițiativele de cunoaştere a ecosistemelor naturale, va fi integrat în campaniile de promovare a României. Proiectul va intra în dezbatere în Camera Deputaţilor. (C.Z.)

 

