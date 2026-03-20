Programe de calificare în aprilie

Programe de calificare în aprilie

Data: 26 Martie 2026

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în aprilie 134 de programe de formare profesională pentru 2.347 de persoane, prin agenţiile sale judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, a anunțat instituția. Programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: referent resurse umane - 257 de persoane; ajutor bucătar - 168; agent de securitate - 137; lucrător comercial - 136; operator date - 131; bucătar - 120; coafor - 112; îngrijitor spaţii verzi - 95 etc. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială