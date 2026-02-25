Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiect privind chiriile locuințelor din administrarea Capitalei

Proiect privind chiriile locuințelor din administrarea Capitalei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 25 Feb 2026

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei de mâine a Consiliului General al Capitalei. Acest tarif urmează să fie înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D. Dacă pentru suprafaţa locuibilă tariful de bază va fi de 8 lei/mp, pentru suprafaţa garajelor este propus tariful de bază de 10 lei/mp. Primăria Capitalei, prin Administraţia Fondului Imobiliar, gestionează 4.050 de locuinţe închiriate.

Proiectul care va intra în dezbaterea consilierilor mai prevede prelungirea cu cinci ani a contractelor de închiriere ajunse la termen, în cazul în care locatarii au plătit la zi toate obligaţiile (chirie, întreţinere, utilităţi) şi prezintă dovada veniturilor.

Conform primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, chiriile pentru locuinţele din Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din 2007. „Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii circa 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa circa 500 de milioane de lei”, a transmis Ciucu, în urmă cu două săptămâni, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Dacă pentru o garsonieră de circa 35 mp chiria este în prezent de 115 lei, după actualizare ea va deveni 980 de lei în zona A (zona centrală) şi 560 de lei în zona C. Pentru un apartament cu două camere, de 56 mp, chiria care este acum de 147 de lei va crește la 1.568 de lei în zona A şi la 896 de lei în zona C, iar pentru o locuinţă cu trei camere, de 70 mp, chiria se va majora de la 171 de lei la 1.960 de lei în zona A şi 1.120 de lei în zona C. (C.Z.)

 

