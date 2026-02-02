Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Promisiuni privind Canalul Siret-Bărăgan

Data: 06 Feb 2026

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, la Buzău, că în două luni ar putea începe lucrările pe Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan, proiectul este în evaluare, iar „săptămâna viitoare se va da câştigătorul”. 
În ceea ce priveşte continuarea funcţionării sistemului antigrindină, oficialul a precizat că o decizie va lua Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, scrie Agerpres. (C.Z.)

