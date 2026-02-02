Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin care vizează simplificarea accesului la plăţile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin clarificarea definiţiilor
Promisiuni privind Canalul Siret-Bărăgan
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, la Buzău, că în două luni ar putea începe lucrările pe Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan, proiectul este în evaluare, iar „săptămâna viitoare se va da câştigătorul”.
În ceea ce priveşte continuarea funcţionării sistemului antigrindină, oficialul a precizat că o decizie va lua Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, scrie Agerpres. (C.Z.)