Proteste în Iran

Actualitate socială
Data: 05 Ianuarie 2026

O mișcare de protest are loc în cel puţin 25 de oraşe din Iran, conform unui bilanţ al AFP bazat pe anunţuri oficiale şi relatări din mass-media. Protestele au izbucnit la 28 decembrie la Teheran, pe fondul agravării situaţiei economice, marcată de o inflaţie care a depăşit 52% în decembrie, şi s-au extins ulterior devenind și politice. Cel puţin opt persoane au murit în confruntări. În fața nemulțumirilor, auto­ritățile iraniene joacă un rol dublu: conciliant, recunoscând „cererile legitime” legate de dificultăţile economice, şi ferm în faţa oricărei tentative de destabilizare. (C.Z.)

