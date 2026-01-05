Pe fondul scăderii drastice a finanţării, Organizația Națiunilor Unite (ONU) îşi va reduce planul umanitar pentru anul acesta, condamnând „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni,
Proteste în Iran
O mișcare de protest are loc în cel puţin 25 de oraşe din Iran, conform unui bilanţ al AFP bazat pe anunţuri oficiale şi relatări din mass-media. Protestele au izbucnit la 28 decembrie la Teheran, pe fondul agravării situaţiei economice, marcată de o inflaţie care a depăşit 52% în decembrie, şi s-au extins ulterior devenind și politice. Cel puţin opt persoane au murit în confruntări. În fața nemulțumirilor, autoritățile iraniene joacă un rol dublu: conciliant, recunoscând „cererile legitime” legate de dificultăţile economice, şi ferm în faţa oricărei tentative de destabilizare. (C.Z.)