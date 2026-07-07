Ministerul Sănătăţii a elaborat şi a transmis în circuitul guvernamental de avizare un memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante din unităţile sanitare publice. „Este un demers necesar pentru
Raport BNR privind stabilitatea financiară
Riscurile la adresa stabilităţii financiare se menţin ridicate, pe fondul dezechilibrelor şi vulnerabilităţilor interne, precum şi al amplificării tensiunilor geopolitice la nivel global, potrivit Raportului Băncii Naționale a României din iunie 2026, publicat luni. „Sectorul bancar românesc îşi păstrează rezilienţa, beneficiind de un nivel adecvat al capitalizării, al lichidităţii şi de politici prudente de gestionare a riscurilor, dar materializarea parţială a vulnerabilităţilor menţionate poate eroda această bază”, arată BNR. (C.Z.)