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Raport BNR privind stabilitatea financiară

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Data: 09 Iulie 2026

Riscurile la adresa stabilităţii financiare se menţin ridicate, pe fondul dezechilibrelor şi vulnerabilităţilor interne, precum şi al amplificării tensiunilor geopolitice la nivel global, potrivit Raportului Băncii Naționale a României din iunie 2026, publicat luni. „Sectorul bancar românesc îşi păstrează rezilienţa, beneficiind de un nivel adecvat al capitalizării, al lichidităţii şi de politici prudente de gestionare a riscurilor, dar materializarea parţială a vulnerabilităţilor menţionate poate eroda această bază”, arată BNR. (C.Z.)

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