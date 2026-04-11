Raport de 1:1 între salariaţi şi pensionari

Data: 15 Aprilie 2026

Numărul de salariaţi activi s-a redus cu 24.703 persoane, de la 5.707.364 de salariaţi în ianuarie 2025, până la 5.682.661 de salariaţi în septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi citate de Agerpres.

În ceea ce priveşte numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic ReGes/Revisal, acesta era, la sfârşitul lunii septembrie 2025, de 6.620.722, cu 87.729 mai mic faţă de începutul anului 2025. Dintre acestea, peste 93% erau pe durată nedeterminată, respectiv 6.169.243, iar restul pe durată determinată (451.479). Datele statistice mai arată că 5.427.485 de contracte erau încheiate pe durată nedeterminată, pentru normă întreagă, iar 741.758 prevedeau timp parţial de muncă.

În acelaşi timp, România are în prezent 4,68 milioane de pensionari: 3,78 de milioane sunt pensionari la limită de vârstă, cu o pensie medie de 3.113 lei, 63.236 de persoane beneficiază de pensie anticipată, 446.000 primesc pensie de urmaș, 392.000 au pensie de invaliditate, iar peste 522.000 de pensionari provin din sectorul agricol, în această categorie pensia medie fiind de doar 716 lei.

Raportul între salariaţi şi pensionari este astfel de aproape 1:1, „unul dintre cele mai slabe din UE”, potrivit tvrinfo.ro. Astfel, presiunea asupra sistemului de pensii este una foarte mare în contextul în care ne confruntăm cu mai multe fenomene, precum îmbătrânire accelerată a populaţiei, migraţie masivă şi natalitate scăzută.

Populaţia României a înregistrat, în februarie 2026, un spor negativ, numărul deceselor înregistrate fiind de două mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică. (O.N.)