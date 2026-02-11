Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Raport: Manipulare pe rețelele sociale tot mai sofisticată

Data: 16 Feb 2026

Metodele utilizate pentru a manipula pe rețelele sociale sunt din ce în ce mai diversificate și sofisticate, în același timp accesibile şi ieftin de pus în practică, în ciuda faptului că platformele iau măsuri pentru a-și îmbunătăţi abilităţile de a elimina conturi şi activităţi de spam, relevă un raport recent al Centrului de excelenţă al NATO pentru comunicări strategice (Strat-Com COE), care a testat, în 2025, șapte platforme prin achi­zițio­narea de conturi false și publicitate. Rezultatele au arătat că 30.000 de conturi neautentice au generat peste100.000 de interac­țiuni, cu o detectare limitată din par­tea rețelelor. 

Documentul subliniază creşterea nivelului de sofisticare a boţilor, care utilizează profiluri false extrem de credibile. Boţii, generaţi prin tehnologie, folosesc imagini care imită realitatea și, în loc să îm­pingă conţinut în mod agresiv, se infiltrează în dialogurile cotidie­ne, influenţând subtil opinii şi polarizând discuţiile. Aceste metode avansate care pot fi cumpărate uşor reprezintă o ameninţare majoră pentru autenticitatea conversaţiilor online, avertizează StratCom COE, potrivit Agerpres.

Printre recomandările raportului se numără identificarea sincro­nizării comportamentale pe mai mul­te platforme; monitorizare continuă a narativelor; analiza conversaţiilor; urmărirea banilor (ana­liza financiară a campaniilor de influenţă), acţiune preventivă. Analiza conchide că manipularea pe reţelele sociale reprezintă o ameninţare în creştere, care necesită cooperare şi abordări inovatoare. Folosind criptomonedele şi inteligența artificială, entităţile digitale nocive operează la scară largă, punând în pericol integritatea spaţiului digital. (C.Z.)

