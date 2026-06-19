Raport privind stadiul transformării digitale a UE

Data: 22 Iunie 2026

Europa a înregistrat progrese în ceea ce priveşte obiectivele sale de transformare digitală pentru 2030 în domenii precum infrastructurile digitale şi serviciile publice, arată al patrulea raport privind Deceniul Digital 2030, un program care servește drept busolă strategică pentru competitivitatea şi suveranitatea digitală a UE, publicat săptămâna trecută de Comisia Europeană. Documentul subliniază că principala provocare rămâne obţinerea de rezultate la scară largă, cu mai multă rapiditate şi coerenţă.

Raportul enumeră progresele în ceea ce priveşte infrastructura de conectivitate: 96,8% dintre gospodării au o acoperire 5G de bază, 46,7% dintre companiile din UE utilizează cloud computing, 39,9% aplică analiza datelor şi aproape 20% inteligenţa artificială. În plus, peste 60% dintre europeni au în prezent cel puţin competenţe digitale de bază.

Cu toate acestea, există în continuare lacune. În domeniul semiconductorilor, UE reprezintă doar 9% din piaţa mondială - departe de obiectivul de 20% stabilit pentru 2030. În plus, Europa rămâne dependentă de furnizorii de securitate cibernetică non-UE, iar IMM-urile se confruntă cu obstacole în adoptarea tehnologiilor avansate.

În privința României, Comisia arată că trebuie să crească performanţa competenţelor digitale de bază ca o componentă a procesului educaţional și să continue perfecţionarea digitală a angajaţilor din sectorul public. În domeniul serviciilor publice, CE recomandă utilizarea ROePAS (Portalul Digital Unic al României) ca punct de acces principal în ecosistemul multicloud unificat, dezvoltarea Portofelului european de identitate digitală (EUDI Wallet) şi extinderea semnăturii electronice. (C.Z.)