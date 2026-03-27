Răspunsuri în țările UE la criza de pe piața combustibililor

Data: 30 Martie 2026

Ostilităţile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului la 28 februarie au perturbat piața hidrocarburilor ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol şi gaze ale ţărilor din Golful Persic, cu consecințe majore asupra preţurilor la nivel mondial. Mai multe state europene au adoptat măsuri pentru a atenua impactul scumpirilor carburanţilor asupra populaţiei şi economiei.

Polonia va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis de reglementările UE. Preţurile ar urma să scadă cu 1,2 zloţi/l (0,32 dolari) la benzină și motorină, a declarat premierul Donald Tusk, transmite Reuters. De asemenea, vor fi preţuri maxime la combustibil, stabilite zilnic de Ministerul Energiei.

Tusk a declarat că Polonia va acţiona dacă va fi necesar pentru a opri şoferii străini să profite de pe urma reducerilor de preţuri, urmând modelul Slovaciei. Guvernul slovac a decis joia trecută un preț la motorină de 2,012 euro/l pentru autovehiculele din străinătate, cu 30% mai mult decât pentru cele locale, în pofida avertizărilor Comisiei Europene conform cărora măsura este ilegală.

Spania a aprobat în Parlament un pachet de 80 de măsuri guvernamentale, în valoare de 5 miliarde de euro, care include reducerea TVA la gaze şi carburanţi de la 21% la 10%, ce va scădea preţurile la pompă cu până la 0,30 euro/l; reducerea taxelor pe electricitate cu 60%; un ajutor direct de 0,20 euro/l de carburant pentru transportatori și agricultori.

În Bulgaria, circa 1,1 milioane de persoane cu venituri brute sub 652 de euro vor primi 20 de euro lunar, scrie EFE. În plus, Ministerul Finanţelor a anunţat că revizuieşte marjele de profit ale benzinăriilor pentru a preveni „comportamente speculative”.

Guvernul italian a redus cu 0,25 euro/l accizele la combustibili și a cerut companiilor petroliere să limiteze preţurile la pompă, cu un plafon de 1,90 euro/l de motorină. Măsurile au intrat în vigoare la 19 martie şi vor fi în vigoare 20 de zile, potrivit Bloomberg.

În Germania, Camera inferioară a Parlamentului a aprobat joia trecută măsurile Guvernului privind carburanții, potrivit cărora benzinăriilor li se permite să majoreze preţurile doar o dată pe zi, la ora locală 12:00. De asemenea, a fost înăsprită legislația antitrust, pentru a spori transparenţa stabilirii preţurilor combustibililor.

Grecia va acorda, în aprilie şi mai, subvenţii de 0,16 euro/l la motorină, ceea ce va coborî prețul net cu 0,20 euro/l, și respectiv de 15% la îngrăşămintele achiziţionate de fermieri, alături de alte măsuri, în valoare totală de 300 de milioane de euro, a anunţat premierul Kyriakos Mitsotakis, transmite Reuters. Iniţiativa urmează să fie finanţată din fonduri publice şi dintr-o taxă specială pe profiturile operatorilor de cazinouri. (C.Z.)