Rata ipotecară a urcat la 54% din salariul mediu

Data: 25 Martie 2026

Ratele creditelor ipotecare s-au majorat semnificativ raportat la salariul mediu net pe parcursul anului trecut, iar 2026 a debutat cu un raport rată/salariu în creştere, potrivit indicelui Ipotecare.ro al accesibilității unei finanţări ipotecare. Analiza arată că nivelul crescut al ratelor se datorează scumpirii locuințelor, nu dobânzilor bancare care, în medie, sunt mai mici decât cele înregistrate în urmă cu un an.

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar pe 25 de ani pentru un apartament cu două camere (50 mp utili) în Bucureşti a ajuns la începutul anului la 54% din salariul mediu naţional (de circa 5.500 de lei), comparativ cu 44% la începutul lui 2025, o depreciere a accesibilității unui credit determinată de creşterea preţurilor locuinţelor, potrivit indicelui Ipotecare.ro. În calcularea indicelui accesibilității pentru ianuarie 2026 au fost avute în vedere un preţ mediu de 112.500 de euro pentru un apartament cu două camere, respectiv 2.250 euro/mp, cu 25% mai mult faţă de ianuarie 2025, respectiv o dobândă ipotecară medie în primul trimestru din acest an de 5,55%, în scădere de la 5,75% în urmă cu un an.

„Scăderea dobânzilor ipotecare a compensat parţial majorarea preţurilor locuinţelor, iar următoarele luni vor aduce o nouă uşoară reducere a dobânzilor”, a declarat Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, citat de Agerpres. Calculele companiei estimează o dobândă medie ipotecară la jumătatea anului de 5,44%, ceea ce va face ca raportul rată/salariu să scadă uşor la 52%. Ultima dată când raportul rată/salariu a înregistrat o valoare similară cu cea actuală a fost la începutul lui 2020, înainte de pandemia de COVID-19, arată Ipotecare.ro. (C.Z.)