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Rata șomajului: 6,3%

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Data: 03 Iunie 2026

Rata şomajului, ajustată sezonier, a ajuns la 6,3% în aprilie 2026, în creştere cu 2,03% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, arată Institutul Naţional de Statistică. Numărul şomerilor (de 15-74 ani) estimat pentru aprilie a fost de 512.100, în scădere faţă de martie (533.800), dar în creştere comparativ cu aprilie 2025 (501.900).

INS remarcă din nou nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), în perioada ianuarie - martie 2026. (C.Z.)

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