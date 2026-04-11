Recomandări pe timp de criză: prudenţă şi cumpătare

Data: 16 Aprilie 2026

Creşterea economiei româneşti nu va fi mai mare de 0,7%, prognozează Fondul Monetar Internaţional. Aceeaşi instituţie financiară internaţională se aşteaptă ca inflaţia de la finalul anului 2026 să fie de 7,8 %, mai mare decât nivelul de 6,7% prognozat anterior. În acest context, specialiştii recomandă populaţiei prudenţă în cheltuieli, păstrarea locului de muncă şi evitarea deciziilor financiare majore.

Anul 2026 va fi unul „de supravieţuire” atât pentru companii, cât şi pentru persoanele fizice, iar salvarea nu va veni de la politicieni, avertizează economistul ­Cristian Păun, într-o intervenţie pentru TVR Info. „Să fim pre­cauți, să fim prudenți, să nu ne hazardăm foarte tare în cheltuieli în acest an. Va fi tot un an de supra­viețuire pentru toată lumea. (...) Cu siguranță salvarea nu va veni de la politicienii români. Asta cred că este clar pentru toată lumea. Dimpotrivă, de acolo vor veni și mai multe probleme”, a menţionat specialistul, citat de tvrinfo.ro.

În opinia lui Cristian Păun, problemele economiei românești sunt agravate de deficitul bugetar ridicat, iar lipsa reformelor structurale o face mult mai vulnerabilă în perioadele de crize. În acest context, economistul recomandă prudență financiară și cumpătare, atât pentru popula­ție, cât și pentru companii.

„Cei care au venituri mici vor trebui să drămuiască și mai mult ceea ce au. Cei care au un loc de muncă trebuie să fie foarte atenți în această perioadă, pentru că problemele sunt complicate. Nu este cazul acum să îți schimbi mașina, să îți renovezi casa sau să îți cumperi o casă nouă. Sunt momente în care trebuie să stai cu capul la cutie și să vezi încotro merg lucrurile”, a subliniat Păun.

Economia României ar urma să crească în 2026 cu doar 0,7%, comparativ cu 1,4% cât estima, în toamnă, Fondul Monetar Internaţional. Această previziune este catalogată de ministrul economiei, Irineu Darău, ca fiind una „mai realistă”, dacă ţinem seama că „ţara noastră trebuie să răspundă şi unor factor externi pe care nu-i poate controla”, cum este, de exemplu, criza din Orientul Mijlociu. Din această cauză, evoluția economiei în perioada următoare rămâne incertă.

Mai mult, Ken Griffin, directorul general al fondului de investiţii Citadel, avertizează că, dacă strâm­toa­rea Ormuz rămâne închisă pentru o perioadă îndelungată, economia mondială va intra, inevitabil, în recesiune. „Să presupunem că strâmtoarea rămâne închisă pentru următoarele şase până la douăsprezece luni, lumea va ajunge într-o recesiune. Nu există nici o modalitate de a evita acest lucru”, a spus Griffin, potrivit news.ro, pe scena conferinţei Semafor World Economy, organizată la Washington.

Totodată, mulţi analişti consideră că riscul unei escaladări a tensiunilor dintre Iran şi SUA şi Israel nu este încă reflectat în preţurile de pe pieţe. (O.N.)