Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Reducere a suprafețelor cu usturoi

Reducere a suprafețelor cu usturoi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Iunie 2026

În Olt, unul din județele de frunte în ceea ce privește cultura usturoiului, suprafeţele au scăzut anul acesta la 400 ha, de patru ori mai puțin față de cele 1.700 ha din 2024, iar numărul fermierilor înscrişi în programul dedicat s-a înjumătăţit, de la 800 la 356, în contextul în care în 2025 nu s-a acordat ajutorul, a declarat pentru Agerpres şeful Direcţiei Agricole Judeţene, Ion Drăgoi. „După ce anul trecut nu s-a mai acordat sprijinul financiar, mulţi fermieri au renunţat să mai pună usturoi anul acesta sau au redus drastic suprafeţele”, a spus Drăgoi. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială