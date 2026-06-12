Reducere a suprafețelor cu usturoi

Data: 19 Iunie 2026

În Olt, unul din județele de frunte în ceea ce privește cultura usturoiului, suprafeţele au scăzut anul acesta la 400 ha, de patru ori mai puțin față de cele 1.700 ha din 2024, iar numărul fermierilor înscrişi în programul dedicat s-a înjumătăţit, de la 800 la 356, în contextul în care în 2025 nu s-a acordat ajutorul, a declarat pentru Agerpres şeful Direcţiei Agricole Judeţene, Ion Drăgoi. „După ce anul trecut nu s-a mai acordat sprijinul financiar, mulţi fermieri au renunţat să mai pună usturoi anul acesta sau au redus drastic suprafeţele”, a spus Drăgoi. (C.Z.)