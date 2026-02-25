Reduceri la unele impozite pe clădiri

Data: 25 Feb 2026

În ședința de luni, coaliţia de guvernare a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”, precizează un comunicat. Pachetul privind administrația și cel de relansare economică vor fi adoptate în şedinţă de Guvern.

S-a mai stabilit o cotă de reducere la impozitul pe clădiri, de 25% pentru imobilele mai vechi de 100 de ani și de 15% pentru cele de peste 50 de ani. La impozitele pentru clădiri şi maşini, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat de 25%. (C.Z.)