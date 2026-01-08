Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui ma
Reorganizare și reduceri de cheltuieli în instituțiile publice
Prin reorganizare instituţională, reducere de sporuri sau tăieri de posturi, cheltuielile de personal în administraţia publică se vor diminua anul acesta cu 10% faţă de cele din 2025, fără a fi însă afectat salariul de bază, conform proiectului de lege privind creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale publicat marţi seara pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Măsurile propuse sprijină descentralizarea şi sustenabilitatea financiară a autorităţilor locale şi conduc la consolidarea administraţiei centrale și locale şi eficientizarea serviciilor publice către cetăţeni, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, potrivit Agerpres.
Pentru a micșora cheltuielile de personal, ordonatorii de credite pot aplica, în condiţiile legii, fără a afecta salariul de bază, următoarele metode: reducerea numărului de posturi finanţate; disponibilizarea de personal; reducerea unor sporuri; alte modalităţi de reducere a cheltuielilor de personal. Măsurile se realizează cu consultarea organizaţiilor sindicale din instituţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. Proiectul mai precizează că, în bugetul de stat pentru anul 2026, la cheltuieli de personal, Ministerul Finanţelor va fundamenta alocări bugetare diminuate cu 10% faţă de execuţia bugetului previzionată pentru 2025.
Proiectul de act normativ poate intra în vigoare după aprobarea de către Guvern şi adoptarea de către Parlament, iar procedura de reorganizare a instituţiilor publice va fi demarată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii și definitivată în maximum 90 de zile. (C.Z.)