Reorganizare și reduceri de cheltuieli în instituțiile publice

Data: 15 Ianuarie 2026

Prin reorganizare instituţională, reducere de sporuri sau tăieri de posturi, cheltuielile de personal în administraţia publică se vor diminua anul acesta cu 10% faţă de cele din 2025, fără a fi însă afectat salariul de bază, conform proiectului de lege privind creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale publicat marţi seara pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Măsurile propuse sprijină descentralizarea şi sustenabilitatea financiară a autorităţilor locale şi conduc la consolidarea administraţiei centrale și locale şi eficientizarea serviciilor publice către cetăţeni, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, potrivit Agerpres. 

Pentru a micșora cheltuielile de personal, ordonatorii de credite pot aplica, în condiţiile legii, fără a afecta salariul de bază, următoarele metode: reducerea numărului de posturi finanţate; disponibilizarea de personal; reducerea unor sporuri; alte modalităţi de reducere a cheltuielilor de personal. Măsurile se realizează cu consultarea organizaţiilor sindicale din instituţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. Proiectul mai precizează că, în bugetul de stat pentru anul 2026, la cheltuieli de personal, Ministerul Finanţelor va fundamenta alocări bugetare diminuate cu 10% faţă de execuţia bugetului previzionată pentru 2025. 

Proiectul de act normativ poate intra în vigoare după aprobarea de către Guvern şi adoptarea de către Parlament, iar procedura de reorganizare a instituţiilor publice va fi demarată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii și definitivată în maximum 90 de zile. (C.Z.)

