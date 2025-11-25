Repetiții pentru defilarea de la 1 Decembrie

Data: 25 Noiembrie 2025

Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 45 de aeronave și 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 dispuse într-o expoziţie care va putea fi vizitată după ceremonie, vor participa la parada militară organizată la 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naţionale. Potrivit MApN, vor defila şi 240 de militari din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi din ţările contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Astăzi, 25 noiembrie, în Poligonul Ghencea, are loc o repetiţie deschisă reprezentanţilor mass-media, iar sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 9:00-12:00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiţia generală pentru parada de 1 Decembrie. Pentru buna desfăşurare a repetiției și a ceremoniei oficiale, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune în zilele de 29 noiembrie şi 1 decembrie restricţii pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf. Atât la antrenamentul din 29 noiembrie, cât şi de 1 Decembrie, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Naţional, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I. De asemenea, între 26 şi 29 noiembrie se vor desfășura antrenamente cu aeronave la înălţimi mici în judeţul Ilfov, Bucureşti şi Alba Iulia.

Potrivit Agerpres, MApN face apel la înţelegerea cetăţenilor, având în vedere că pe timpul executării salvelor de tun şi al survolului aeronavelor, nivelul de zgomot ar putea atinge pragul de disconfort atât pentru persoane, cât şi pentru animalele de companie. (C.Z.)

