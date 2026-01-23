Reţeaua Băncilor pentru Alimente a reuşit anul trecut să salveze de la risipă şi să redistribuie în total peste 10.800 tone de alimente, oferind sprijin pentru 325.000 de persoane vulnerabile, a anunţat recent
Repopulare cu păstrăvi a râului Putna
Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat administraţia Parcului Natural Putna Vrancea, care gestionează peste 123 km de ape curgătoare. „Încercăm să suplimentăm deficitul apărut natural, nu să forţăm ecosistemul. Mai mult, păstrăvul este o verigă esenţială în lanţul trofic şi o sursă de hrană pentru specii protejate, precum vidra. Practic, vorbim despre refacerea unui echilibru, nu despre o intervenţie artificială”, a declarat, pentru Agerpres, directorul parcului, Ion Militaru. (C.Z.)