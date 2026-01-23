Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Repopulare cu păstrăvi a râului Putna

Repopulare cu păstrăvi a râului Putna

Actualitate socială
Data: 27 Ianuarie 2026

Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat administraţia Parcului Natural Putna Vrancea, care gestionează peste 123 km de ape curgătoare. „Încercăm să suplimentăm deficitul apărut natural, nu să forţăm ecosistemul. Mai mult, păstrăvul este o verigă esenţială în lanţul trofic şi o sursă de hrană pentru specii protejate, precum vidra. Practic, vorbim despre refacerea unui echilibru, nu despre o intervenţie artificială”, a declarat, pentru Agerpres, directorul parcului, Ion Militaru. (C.Z.)

