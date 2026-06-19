Restricții pentru exporturile românești de ovine

Data: 26 Iunie 2026

Comisia Europeană a decis la finalul săptămânii trecute extinderea interdicţiei privind exportul de ovine şi caprine din România către ţările terțe până la 31 decembrie 2026, menţinând totodată interdicţia pentru livrările către UE. Hotărârea de la Bruxelles, calificată de București ca „disproporţionată”, a fost luată pe fondul focarelor din Mureş de variolă ovină şi al celor de pestă a micilor rumegătoare.

Autorităţile române au reacțio­nat și au cerut oficialilor europeni reanalizarea situației. După dis­cuții tehnice purtate zilele trecute la Bruxelles de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Alexandru Bociu, cu conducerea DG SANTE (Direcţia Generală Sănătate şi Siguranţă Alimentară a Comisiei Europene), precum și de ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, cu comisarul european Oliver Varhelyi, s-a convenit constituirea unui grup de experţi, care va efectua un audit în România. Potrivit ANSVSA, calendarul agreat prevede că auditul în teren va fi urmat de finalizarea unei strategii la începutul lunii iulie, pe baza constatărilor de la fața locului. Ulterior, Comisia va stabili soluţiile pentru deblocarea rapidă a exporturilor.

Autoritățile române au prezentat la Bruxelles și un plan de urgență, bazat pe screening naţional, măsuri stricte de control şi o posibilă vaccinare strategică. Au fost propuse și compensații pentru exploataţiile aflate sub restricţii.

În opinia conducerii ANSVSA, impactul economic al restricţiilor este major, având în vedere că România a devenit în 2026 cel mai mare exportator de ovine din UE, după un an 2025 în care exporturile au generat aproximativ 360 milioane de euro. (C.Z.)