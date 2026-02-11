Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Reumplerea lacului Vidraru s-ar putea finaliza la sfârșitul anului

Reumplerea lacului Vidraru s-ar putea finaliza la sfârșitul anului

Actualitate socială
Data: 18 Feb 2026

Intervențiile începute anul trecut la Barajul Vidraru, al cărui termen normal de utilizare este depăşit cu 30 de ani, erau obligatorii și au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale, a declarat ministrul energiei, Bogdan Ivan. La 31 martie ar putea să înceapă reumplerea lacului, proces care va dura mai multe luni, în funcție de nivelul precipitațiilor, și care, în final, va rezolva problemele cu apa potabilă din zonă. 

„Acest proiect extrem de important de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut”, a susținut, luni, în plenul Parlamentului, ministrul energiei, Bogdan Ivan, într-o dezbatere pe tema planului de măsuri pe care ministerul de resort, împreună cu Hidroelectrica - responsabilă de amenajarea hidroenergetică Vidraru, le-a luat pentru a preîntâmpina apariţia crizei apei potabile de la Curtea de Argeș. El a menționat că încă din decembrie a avut întâlniri cu toţi factorii implicaţi pentru a debloca situaţia, iar, la momentul actual, a fost găsită o soluţie tehnică „care poate să ducă la înnoirea filtrelor”. 

Ministrul a explicat că se lucrează tocmai pentru a evita situaţia în care să vină apă şi mai mâloasă în staţia de epurare. „Specialiştii și-au asumat şi au termen până la 31 martie să termine toate lucrările, pentru ca, de la 31 martie, când vine sezonul cald, se topesc zăpezile pe munte şi vin precipitaţiile, să înceapă reumplerea lacului Vidraru. (...) Pe prognozele pe care le avem, dacă avem precipitaţii similare cu ultimii cinci ani, ar trebui ca, la finalul anului, lacul să fie umplut, iar gura de captare care preia apă curată de la un nivel superior și o duce către staţia de epurare să poată să o livreze”, a spus oficialul, potrivit Agerpres.

Reamintim că Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe Argeş, necesare pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare. În urma deversărilor, turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti a crescut cu mult peste capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni, afectând apa furnizată municipiului Curtea de Argeş şi comunelor Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu circa 40.000 de locuitori în total. În aceste localități, apa nu mai este potabilă din noiembrie 2025.

Tot luni, la Parlament, Bogdan Ivan a informat că a fost finalizat actul normativ care reglementează preţul la gaze naturale după 31 martie. „Şi vreau să fie toată lumea liniştită că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru că plafonăm de la producător, pe tot lanţul, avem tarif reglementat”, a asigurat Ivan, adăugând că pentru consumatorii vulnerabili va continua mecanismul de reducere cu 50 de lei a facturilor la energie electrică şi se va introduce similar un mecanism de reducere cu 100 de lei la gaze. (C.Z.)

