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Rezervoare de apă în comune din Alba

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Data: 26 Iunie 2026

Consiliul Judeţean Alba a decis amplasarea în şase comune din județ (Câlnic, Pianu, Săsciori, Stremţ, Şugag şi Unirea) a 12 rezervoare supraterane, cu o capacitate de 15.000 de litri fiecare, în vederea asigurării necesarului de apă pentru efectivele de bovine şi ovine în perioadele de secetă, precum şi pentru situaţii de urgenţă, scrie Agerpres. Potrivit autorităților județene, în ultimii ani, Alba s-a confruntat cu perioade de secetă din ce în ce mai frecvente şi mai severe, care au condus la diminuarea resurselor de apă, cu impact asupra activităţilor zootehnice. (C.Z.)

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