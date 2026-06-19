România a primit a patra plată din PNRR

Data: 25 Iunie 2026

Comisia Europeană a plătit, marţi, României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul PNRR, aferentă cererii cu același număr depusă la 19 decembrie 2025, care include 38 de jaloane şi 24 de ţinte. Cu această plată, fondurile PNRR absorbite de România ating circa 13 miliarde de euro, adică 60,6% din alocarea sa totală, potrivit Executivului comunitar.

Suma de 2,25 miliarde de euro din PNRR a fost convertită tot marți în lei şi va acoperi plăţi scadente la 24 iunie, a precizat ministrul interimar al finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook, după ce Comisia Europeană a anunțat efectuarea plății din cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. „Astăzi (marți, n.r.) au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. (…) Suma va fi convertită în lei şi va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanţelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai uşor plăţile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiţi să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanţelor”, a subliniat ministrul.

El a mulţumit Comisiei pentru sprijinul acordat în optimizarea administrării lichidităţii necesare rambursării. „Cererea a inclus 38 de jaloane şi 24 de ţinte, evaluate pozitiv la nivel european. Nu au existat suspendări, ceea ce înseamnă că obiectivele au fost considerate îndeplinite satisfăcător. După această plată, România ajunge la 12,97 miliarde de euro atraşi prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală. Este o veste bună, dar şi un semnal că banii europeni vin atunci când reformele şi investiţiile sunt duse la capăt corect”, a adăugat Nazare, potrivit Agerpres. Într-un comunicat de presă, Executivul comunitar precizează că măsurile din cererea numărul patru contribuie, printre altele, la gestionarea durabilă a pădurilor și la decarbonizarea transporturilor şi energiei şi îmbunătăţesc administraţia fiscală. Sporesc, de asemenea, sustenabilitatea şi echitatea sistemului public de pensii, modernizează infrastructura medicală şi susțin introducerea de echipamente de prevenire şi control al infecţiilor intraspitalicești.

Toate reformele şi investiţiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026. „Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanţ. Reprezintă şansa de a accelera dezvoltarea României prin investiţii care se văd în economie”, a mai spus Nazare.

Plata de marți vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic şi Financiar al Consiliului. PNRR-ul României este finanţat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi şi 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi. (C.Z.)