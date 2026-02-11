Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
România, la prima reuniune a Consiliului de Pace

Data: 17 Feb 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat participarea sa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii care va avea loc joi la Washington DC, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump.

„România va avea calitate de observator şi voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza. 

Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Şeful statului declara săptămâna trecută că România poartă discuţii pe tema statutului pe care țara noastră, care nu este membru al forului, l-ar avea la reuniunea din 19 februarie. „Care este formatul discuţiei şi eventualii observatori - care este rolul lor în această şedinţă? În funcţie de răspunsul părţii americane, decidem dacă să mergem sau nu”, a explicat preşedintele. Nicușor Dan a invocat și contextul relaţiilor tradiţionale cu Israel şi cu statele arabe. „România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă. Deci, e important să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”, spunea Nicuşor Dan.

Doar două state din UE, Bulgaria și Ungaria, au aderat la inițiativa lansată în ianuarie la Davos de președintele Donald Trump. Restul țărilor UE au refuzat sau au amânat aderarea, din cauza îngrijorărilor legate de suprapunerea acestui for cu ONU sau de implicațiile geopolitice. Joi, la reuniunea inaugurală, va fi prezentă și Italia, tot în calitate de observator. (C.Z.)

