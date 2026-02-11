România, la prima reuniune a Consiliului de Pace

Data: 17 Feb 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat participarea sa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii care va avea loc joi la Washington DC, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump.

„România va avea calitate de observator şi voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Şeful statului declara săptămâna trecută că România poartă discuţii pe tema statutului pe care țara noastră, care nu este membru al forului, l-ar avea la reuniunea din 19 februarie. „Care este formatul discuţiei şi eventualii observatori - care este rolul lor în această şedinţă? În funcţie de răspunsul părţii americane, decidem dacă să mergem sau nu”, a explicat preşedintele. Nicușor Dan a invocat și contextul relaţiilor tradiţionale cu Israel şi cu statele arabe. „România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă. Deci, e important să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”, spunea Nicuşor Dan.

Doar două state din UE, Bulgaria și Ungaria, au aderat la inițiativa lansată în ianuarie la Davos de președintele Donald Trump. Restul țărilor UE au refuzat sau au amânat aderarea, din cauza îngrijorărilor legate de suprapunerea acestui for cu ONU sau de implicațiile geopolitice. Joi, la reuniunea inaugurală, va fi prezentă și Italia, tot în calitate de observator. (C.Z.)