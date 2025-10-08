România va introduce „majoratul digital” la 16 ani

Data: 08 Octombrie 2025

Un proiect legislativ adoptat de Senat luni prevede că minorii vor putea accesa servicii digitale și vor putea crea conturi online personale începând de la 16 ani. Înainte de această vârstă, vor avea nevoie de acordul parental verificabil pentru înființarea de conturi de social media, de streaming, de jocuri online, aplicaţii mobile etc. Legea va obliga platformele online să eticheteze conţinutul pe categorii de vârstă, să solicite acordul parental pentru conturile minorilor şi să instaleze filtre de verificare a identităţii utilizatorului.

Iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, Legea majoratului online are ca scop protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.

„Reprezentantul legal al minorului poate solicita furnizorilor de servicii online suspendarea sau radierea contului minorului, precum şi restricţionarea accesului acestuia la pagini electronice care au conţinut dăunător. (...) Cererea se transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)”, prevede proiectul legislativ, iar ANCOM are ca termen 180 de zile de la promulgarea legii pentru a stabili modalităţile tehnice de acordare a acordului parental, de solicitare a suspendării sau a radierii conturilor minorului, de restricţionare a accesului la anumite pagini care au conţinut dăunător, adică la cele care promovează alcoolul, băuturile energizante, ţigările, violenţa, ura, pornografia, autovătămarea, dependenţele, fraudele, discursul instigator la ură, exploatarea minorilor etc.

În termen de 180 de zile de la publicarea legii, furnizorii de servicii online vor dispune etichetarea obligatorie a conţinutului pe categoriile de vârstă ale utilizatorilor, vor solicita şi obţine acordul parental pentru conturile deja deschise în România şi vor instala mecanisme de verificare a identităţii utilizatorului şi, după caz, de blocare a accesului persoanelor sub 16 ani. Tot în 180 de zile, conturile pentru care nu s-a prezentat acordul parental se blochează, iar în 120 de zile se radiază.

„Legea majoratului digital este o lege gândită ca să ofere un cadru în care părintele să poată fi părinte, copilul să poată fi copil, iar tehnologia să fie un aliat, nu un pericol”, a transmis senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, preşedinta Comisiei de apărare și iniţiatoarea proiectului, potrivit Agerpres.

Senatorul PSD Claudiu Catană, şi el printre iniţiatori, a afirmat că legea „aduce ordine şi responsabilitate, impune verificarea vârstei minorilor, introduce consimţământul parental verificabil şi stabileşte sancţiuni clare pentru platformele care ignoră aceste obligaţii. (...) Nu interzice accesul la internet, ci îl face mai sigur”. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. (C.Z.)