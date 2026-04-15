Rusia ar putea trimite „legal” trupe în alte state

Data: 20 Aprilie 2026

Un proiect de lege, care îi va permite preşedintelui rus Vladimir Putin să trimită „legal” trupe în alte state, a fost adoptat în primă lectură în Duma de Stat a Federaţiei Ruse, scrie „Moscow Times”, citat de news.ro. Şeful Comisiei pentru apărare din Duma de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov, a declarat că proiectul de lege „va asigura protecţia drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale ruşilor, precum şi ale organizaţiilor ruse împotriva încălcărilor ilegale din străinătate”.

Proiectul de lege a fost depus la Duma de Stat după ce atât NATO, cât şi servicii de informaţii europene au avertizat cu privire la o posibilă pregătire a Rusiei pentru un conflict cu una sau mai multe ţări ale alianţei.

În nota explicativă la proiectul de lege se menţionează că documentul a fost elaborat „în scopul protejării drepturilor cetăţenilor Federaţiei Ruse în cazul arestării, reţinerii, urmăririi penale sau a altor forme de persecuţie a acestora”. Astfel, măsurile luate de instanţele din alte ţări, precum şi cele ale organelor judiciare internaţionale pe care Moscova nu le recunoaşte ar putea fi considerate ilegale de către Kremlin, mai scrie sursa citată. Legile ruse sunt adoptate după ce trec prin trei lecturi.

În vara anului 2025, şeful serviciului de informaţii german BND a avertizat asupra riscului de provocări în ţările baltice, iar şeful Statului Major General al Franţei, generalul Fabien Mandon, a declarat că ar trebui să fim pregătiţi pentru o confruntare cu Rusia în următorii 3-4 ani.

În acelaşi timp, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a ameninţat cu acţiuni patru ţări NATO - Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania - dacă „dronele ucrainene vor ataca Rusia prin spațiul lor aerian”. (O.N.)