Liderii Celor 27 s-au reunit săptămâna trecută la Bruxelles într-un Consiliu European tensionat, în contextul crizei din Iran și al implicațiilor asupra prețurilor energiei. Și subiectul migraţiei a fost abordat, declaraţia comună de la finalul summitului arătând că UE este pregătită „pentru a preveni mişcările migratorii necontrolate şi a menţine securitatea în Europa”.
Salariu minim majorat în Grecia
Grecia va majora, de la 1 aprilie, salariul minim la „peste 880 de euro”, a anunţat adjunctul ministrului muncii, Kostas Karagkounis, informează To Vima. Cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie.
Decizia vine pe fondul îmbunătăţirii pieţei muncii ca urmare a deblocării sporului de vechime sau a reducerii contribuţiilor sociale cu 5,9%. (C.Z.)