România, la fel ca restul statelor membre ale Uniunii Europene, va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28/29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, de la 3:00 la 4:00,
Scădere importantă a consumului
România a intrat într-o etapă de contracţie a consumului, cu vânzări din retail în scădere cu 6,5% în ianuarie 2026 faţă de aceeaşi lună din 2025, cea mai mare diminuare de după pandemie, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii, la un eveniment. Potrivit acestuia, datele anuale confirmă declinul, în pofida unei creşteri marginale a cifrei de afaceri, iar trendul descendent continuă şi în primele luni din 2026, cu efecte negative pe întreg lanţul economic, de la producători şi procesatori până la distribuitori. (C.Z.)