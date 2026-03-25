Scădere importantă a consumului

Scădere importantă a consumului

Data: 25 Martie 2026

România a intrat într-o etapă de contracţie a consumului, cu vânzări din retail în scădere cu 6,5% în ianuarie 2026 faţă de aceeaşi lună din 2025, cea mai mare diminuare de după pandemie, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii, la un eveniment. Potrivit acestuia, datele anuale confirmă declinul, în pofida unei creşteri marginale a cifrei de afaceri, iar trendul descendent continuă şi în primele luni din 2026, cu efecte negative pe întreg lanţul economic, de la producători şi procesatori până la distribuitori. (C.Z.)

