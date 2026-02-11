Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Scădere ușoară a inflației

Data: 18 Feb 2026

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în ianuarie, de la 9,69% în decembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, bunurile nealimentare cu 9,99%, iar alimentele cu 7,86%, potrivit Institutului Naţional de Statistică.
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, cu 59,33% în ritm anual. Creşteri semnificative față de ianuarie 2025 au mai fost la cacao şi cafea (+25,27%), la transportul feroviar (+24,40%), la apă, canal, salubritate (+17,59%), igienă şi cosmetică (+17,75%). La alimente, au mai fost scumpiri la fructe (+17,14% faţă de ianuarie 2025) și ieftiniri la cartofi (-10,77%). (C.Z.)

