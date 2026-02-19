Schimbări în sistemul de avertizare RO-ALERT

Data: 24 Feb 2026

Mesajele RO-ALERT vor fi, pe viitor, pe patru niveluri de alertă, cu sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook. Sunetul actual RO-ALERT pentru situaţiile grave va rămâne neschimbat, deoarece este un sunet standard folosit la nivel internaţional. „Modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruţi sau alte situaţii de interes public”, a detaliat Arafat.

Concret, cele patru niveluri de alertă, fiecare cu un sunet specific sau fără sunet, sunt următoarele: Alertă de risc iminent şi alertă extremă, care vor păstra actualul sunet original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional; Alertă severă, care va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui SMS; Alertă copil dispărut, semnalizată tot printr-un sunet asemănător celui al unui SMS; Alerta pentru siguranţă publică, o nouă categorie, care va apărea doar pe ecran, fără nici un sunet, „pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.

Şeful DSU a menţionat că adaptarea sunetelor RO-ALERT face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât şi iOS. „Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opţiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-ALERT să fie transmise diferenţiat, în funcţie de gravitatea situaţiei”, a mai transmis șeful DSU. (C.Z.)