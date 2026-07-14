Cultura cartofului din Harghita, județ aflat în topul marilor producători din țară, se află într-o stare bună, în ciuda secetei pedologice, potrivit Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Sectorul
Seceta îi îngrijorează pe viticultorii francezi
Valul de căldură din iunie din Franţa, al doilea producător mondial de vin, urmat de o vreme şi mai călduroasă şi mai uscată în iulie, a încetinit creşterea strugurilor şi a afectat viile tinere, ceea ce ar putea duce la o producţie redusă şi o recoltare timpurie, transmite Reuters. În Champagne, viticultorii se aşteaptă la cel mai timpuriu cules vreodată, care să înceapă la 15 august, dar și la randamente cu 10% mai mici decât anul trecut, a explicat Maxime Toubart, preşedintele sindicatului producătorilor de vin din Champagne. (C.Z.)