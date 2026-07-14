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Seceta îi îngrijorează pe viticultorii francezi

Data: 17 Iulie 2026

Valul de căldură din iunie din Franţa, al doilea producător mondial de vin, urmat de o vreme şi mai călduroasă şi mai uscată în iulie, a încetinit creşterea strugurilor şi a afectat viile tinere, ceea ce ar putea duce la o producţie redusă şi o recoltare timpurie, transmite Reuters. În Champagne, viticultorii se aşteaptă la cel mai timpuriu cules vreodată, care să înceapă la 15 august, dar și la randamente cu 10% mai mici decât anul trecut, a explicat Maxime Toubart, preşedintele sindicatului producătorilor de vin din Champagne. (C.Z.)

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