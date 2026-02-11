Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sectorul IT, aport de 7% la PIB 

Data: 19 Feb 2026

Domeniul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut al țării, în timp ce mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale, arată Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, citată de Agerpres. Organizaţia susține că, după un deceniu de creştere accelerată, industria IT se apropie de un punct de inflexiune, iar fără un salt către inovare, productivitate şi valoare adăugată, riscă să-și erodeze avantajul competitiv. (C.Z.)

