Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, cauza principală fiind migrația externă, la care se adaugă sporul natural negativ, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată
Sectorul IT, aport de 7% la PIB
Domeniul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut al țării, în timp ce mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale, arată Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, citată de Agerpres. Organizaţia susține că, după un deceniu de creştere accelerată, industria IT se apropie de un punct de inflexiune, iar fără un salt către inovare, productivitate şi valoare adăugată, riscă să-și erodeze avantajul competitiv. (C.Z.)