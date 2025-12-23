Serbia: Scepticism privind aderarea

Data: 29 Decembrie 2025

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru intrarea în Uniunea Europeană este în scădere, la 4 ani de la deschiderea negocierilor de aderare, scrie Tanjug.

Un sondaj realizat de Suvremena politika arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderare dacă ar fi consultați prin referendum, în timp ce 33% ar fi împotrivă, restul de 22,4% fiind indeciși. În urmă cu 15 ani, 70% dintre sârbi sprijineau intrarea în UE, proporţia rămânând peste 50% până în august 2022 (57%). (C.Z.)