Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Serbia: Scepticism privind aderarea

Serbia: Scepticism privind aderarea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 29 Decembrie 2025

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru intrarea în Uniunea Europeană este în scădere, la 4 ani de la deschiderea negocierilor de aderare, scrie Tanjug.

Un sondaj realizat de Suvremena politika arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderare dacă ar fi consultați prin referendum, în timp ce 33% ar fi împotrivă, restul de 22,4% fiind indeciși. În urmă cu 15 ani, 70% dintre sârbi sprijineau intrarea în UE, proporţia rămânând peste 50% până în august 2022 (57%). (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială