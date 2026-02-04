Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP.
SMS-uri înșelătoare privind plata rovinietei
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează în privința apariției mesajelor înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub ameninţarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. „Aceste mesaje sunt false”, atenţionează CNAIR pe pagina sa de Facebook. Reprezentanţii companiei precizează că CNAIR nu transmite SMS-uri care conţin linkuri de plată şi nu dispune confiscarea vehiculelor. (C.Z.)