SMS-uri înșelătoare privind plata rovinietei

Data: 04 Feb 2026

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează în privința apariției mesajelor înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub ameninţarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. „Aceste mesaje sunt false”, atenţionează CNAIR pe pagina sa de Facebook. Reprezentanţii companiei precizează că CNAIR nu transmite SMS-uri care conţin linkuri de plată şi nu dispune confiscarea vehiculelor. (C.Z.)

