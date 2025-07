Soiuri vechi românești înscrise în Catalogul european

Data: 04 Iulie 2025

Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV), singura bancă de profil din România, figurează în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România şi în Catalogul european cu 23 de soiuri omologate, între care se află ceapa „Bot de vulpe”, un soi recuperat din banca de gene a Statelor Unite în 2016.

„Vorbim despre soiuri vechi reabilitate, cu precizarea că nu mai pot beneficia de denumirea pe care au avut-o altădată. Avem şi creaţii noi şi chiar specii noi aclimatizate în România, dovleacul de ceară sau pepenele de iarnă, specie aclimatizată la noi, anghinarea - o premieră, pe care nu o aveam în catalogul oficial spre cultivare, avem un soi de busuioc roşu Săvârşin, cunoscuta ceapă de Buzău care s-a pierdut şi a fost recuperată cu greu, varietatea «Bot de vulpe»”, a declarat, pentru Agerpres, Costel Vînătoru, directorul BRGV Buzău.

Potrivit instituţiei de cercetare, printre cele 23 de soiuri omologate recunoscute naţional şi european se mai numără usturoiul „Danubis”, spanacul verde urcător „Ludovic”, castravetele amar alb „Amiral”, tomatele negre cherry, busuiocul „Miron”, tomata litchi sau tomatele de jar.

„Este un pas înainte pentru noi că am reuşit să înscriem aceste varietăţi vechi, o muncă de arheologie genetică dacă vreţi, să redăm strălucirea de altădată a acestor soiuri. (...) Durata de omologare nu este scurtă, avem nevoie cam de trei ani de testare şi încă doi ani de verificare ca o creaţie să nu fie un plagiat, până să ajungă în Catalogul european, şi acest lucru arată că România este proprietarul acestui patrimoniu”, a precizat cercetătorul. Pe lângă cele 23 de soiuri omologate, BRGV mai are 20 în curs de brevetare. (C. Z.)