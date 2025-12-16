Soluție de compromis pentru finanțarea Ucrainei

Data: 22 Decembrie 2025

Într-un summit de 16 ore la Bruxelles, liderii europeni nu au reușit să ajungă la un acord prin care să fie disponibilizate către Ucraina 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate. Este un eșec major pentru cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ambii susținători puternici ai finanțării Kievului în acest fel. Într-un final, a fost convenită soluția acordării Ucrainei a unui împrumut de 90 de miliarde, pentru 2026-2027, plan propus de Belgia și sprijinit de Italia.

Planul susținut de Germania și Comisie, care viza utilizarea activelor rusești, a fost blocat de Belgia, preocupată de riscurile juridice și financiare pe care le-ar presupune, având în vedere că cea mai mare parte a activelor rusești imobilizate în Europa este deținută de firma financiară Euroclear, înregistrată în această țară.

În fața hotărârii premierului belgian Bart De Wever de a nu accepta nici un compromis, liderii UE au ajuns la soluția împrumutului cu dobândă zero, garantat în comun de UE, la care, într-o altă lovitură adusă unității blocului comunitar, trei țări - Ungaria, Slovacia și Cehia - nu vor participa. Ca o concesie făcută Germaniei, statele au discutat posibilitatea ca activele rusești să fie folosite, în viitor, pentru rambursarea acestui împrumut acordat Ucrainei, însă detaliile nu au fost stabilite.

„Concluzia, după ziua de azi, este că sprijinul nostru pentru Ucraina este garantat”, a declarat prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, la finalul summitului, vineri, la ora 3 dimineața.

Uniunea Europeană transmite astfel un „mesaj clar” preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la rândul său cancelarul german Friedrich Merz.

Acordul oferă un colac de salvare crucial Ucrainei, grav afectată de război. Nevoile de finanţare ale Kievului pentru următorii doi ani au fost estimate la 137 de miliarde de euro, din care UE se angajase în octombrie, după decizia preşedintelui Donald Trump de a întrerupe ajutorul SUA, să acopere două treimi, adică 90 de miliarde de euro. Restul urmează să fie asigurat de ceilalţi aliaţi ai Ucrainei, precum Norvegia şi Canada.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat vineri satisfacţia privind împrumutul de 90 de miliarde de euro, estimând că ajutorul „întăreşte cu adevărat rezilienţa noastră”, relatează AFP. „E important că activele ruseşti rămân imobilizate şi că Ucraina a primit o garanţie de securitate financiară pentru anii următori”, a mai transmis el, într-un mesaj pe rețeaua X. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, sprijinul este esențial pentru țara sa, în condițiile în care Rusia şi-a planificat să cheltuiască anul viitor pentru apărare aproximativ 186 de miliarde de dolari.

Tot în reuniunea de vineri, liderii UE au amânat până în ianuarie semnarea acordului cu țările sud-americane din Mercosur, care urma să fie finalizat sâmbătă. (C.Z.)