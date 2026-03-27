Soluții de simplificare a birocrației la actele de identitate

Data: 31 Martie 2026

Guvernul a lansat acum o lună platforma fara-hartie.gov.ro în care cetățenii pot semnala problemele, cum sunt birocrația excesivă sau procedurile greoaie, de care s-au lovit atunci când au interacționat cu instituțiile statului. Experiențele negative cel mai des invocate pe platformă au fost cele legate de obți­nerea sau actualizarea ­actelor de identitate. Sesizările pe această temă au fost analiza­te, iar unele soluții sunt deja implementate.

La categoria „Paşaport şi Carte de Identitate” au fost înregistrate cele mai multe sesizări, peste 300, potrivit Guvernului. Principalele probleme semnalate: solicitarea certificatului de naştere, de căsătorie sau a hotărârii de divorț la fiecare reînnoire a actului de identitate, deşi aceste documente au fost depuse şi înregistrate în sistem şi nu suferă modificări în timp; solicitarea extrasului de carte funciară pentru dovedirea adresei de domiciliu, deşi documentul este disponibil direct prin baza de date a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

O altă sesizare arată că cetăţenii care nu sunt proprietarii imo­bilului la adresa cărora să-și mute domiciliul sunt obligaţi să aducă proprietarul fizic la ghişeu. Cetăţenii au mai semnalat că posesorii de carte electronică de identitate (CEI) nu pot stabili sau actualiza viza de reşedinţă în mediul online. Autorităţile locale solicită posesorilor de CEI adeverinţa de domiciliu, deşi adresa este înscrisă pe cipul documentului, se arată în alte sesizări. De asemenea, notarii solicită dovada domiciliului posesorilor de CEI, din cauza lipsei accesului la baza aferentă de date.

Pe baza sesizărilor, echipa vicepremierului Oana Gheorghiu, care gestionează platforma, cu sprijinul Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei, au iniţiat discuţii cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP). „Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor, prin care funcţionarul are obligaţia de a verifica datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiţiona preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, arată comunicatul Guvernului, citat de Agerpres.

Pentru problema adeverinţei de domiciliu, băncile au primit deja accesul la baza de date a evidenţei persoanelor, iar un mecanism similar pentru notari este în fază avansată. Pentru extrasul de carte funciară, o nouă îndrumare obligă funcţionarii să interogheze direct sistemul ANCPI. Totodată, serviciul electronic de stabilire a reşedinţei pentru posesorii de CEI este în implementare, cu termen preconizat la finalul lui mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluţiile pentru exprimarea consimţământului de „luare în spaţiu” de la distanţă, online. (C.Z.)