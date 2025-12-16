Soluții pentru migranții ilegali

Data: 22 Decembrie 2025

Nouăsprezece state membre - Danemarca, Olanda, Germania, Italia, Suedia, Austria, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Bulgaria, Belgia, Cehia, România, Finlanda, Cipru, Grecia şi Croaţia - cer Comisiei Europene, într-o scrisoare, să aloce fonduri pentru crearea în afara UE de „hub-uri de returnare”, unde să fie trimişi migranţii ale căror cereri de azil au fost respinse, transmite AFP.

„Mă bucur că suntem 19 ţări din UE care chemăm sistemul european să îşi aducă sprijinul diplomatic şi financiar pentru soluţii noi şi inovatoare”, a declarat ministrul danez al imigraţiei, Rasmus Stoklund. Danemarca deţine până la 31 decembrie preşedinţia rotativă a Consiliului UE. (C.Z.)