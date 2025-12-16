Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Soluții pentru migranții ilegali

Actualitate socială
Data: 22 Decembrie 2025

Nouăsprezece state membre - Danemarca, Olanda, Germania, Italia, Suedia, Austria, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Bulgaria, Belgia, Cehia, România, Finlanda, Cipru, Grecia şi Croaţia - cer Comisiei Europene, într-o scrisoare, să aloce fonduri pentru crearea în afara UE de „hub-uri de returnare”, unde să fie trimişi migranţii ale căror cereri de azil au fost respinse, transmite AFP.

„Mă bucur că suntem 19 ţări din UE care chemăm sistemul european să îşi aducă sprijinul diplomatic şi financiar pentru soluţii noi şi inovatoare”, a declarat ministrul danez al imigraţiei, Rasmus Stoklund. Danemarca deţine până la 31 decembrie preşedinţia rotativă a Consiliului UE. (C.Z.)

 

