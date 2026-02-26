Guvernul a aprobat și prezentat, marţi seară, ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei şi relansarea economică. Printre măsuri se găsește creșterea etapizată şi progresivă a vârstei
Soluții privind piața muncii
România ar trebui să adopte, în următorii doi ani, o strategie de atragere şi retenţie a forţei de muncă înalt calificate, inclusiv prin introducerea unui „Green Card România” şi prin stimulente fiscale pentru diasporă, a propus preşedinta Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin, Cristina Chiriac, la o conferință.
Totodată, în condițiile în care 1,4 milioane de femei nu se regăsesc pe piaţa muncii, măsuri de integrare chiar şi a 10% dintre acestea ar echilibra economia, a mai spus preşedinta CONAF, potrivit Agerpres. (C.Z.)