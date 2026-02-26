Soluții privind piața muncii

Data: 26 Feb 2026

România ar trebui să adopte, în următorii doi ani, o strategie de atragere şi retenţie a forţei de muncă înalt calificate, inclusiv prin introducerea unui „Green Card România” şi prin stimulente fiscale pentru diasporă, a propus preşedinta Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin, Cristina Chiriac, la o conferință.

Totodată, în condițiile în care 1,4 milioane de femei nu se regăsesc pe piaţa muncii, măsuri de integrare chiar şi a 10% dintre acestea ar echilibra economia, a mai spus preşedinta CONAF, potrivit Agerpres. (C.Z.)