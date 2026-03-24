Stimulente pentru tinerii care se angajează prima oară

Data: 24 Martie 2026

Cel mai probabil din luna aprilie va fi implementat un ­program prin care primul loc de muncă al 28.000 de tineri va fi subvenţionat de stat, printr-o finanţare totală de 170 de milioane de euro, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă la Arad.

„Este vorba despre subvenţionarea timp de 24 de luni a locului de muncă pentru un tânăr, 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, paralel cu subvenţionarea cu 2.250 de lei a primelor 12 luni pentru angajator, deci ambele părţi au de câştigat”, a declarat ministrul, potrivit Agerpres.

După cele 24 de luni de subvenţionare este obligatoriu ca angajaţii să fie ţinuţi încă 18 luni. „Vorbim deci despre trei ani şi jumătate în care un tânăr care intră în acest program devine un angajat cu apreciabilă experienţă (...). Asta înseamnă o investiţie extrem de importantă în viitorul acestei ţări, pentru că un tânăr sub 30 de ani care intră în piaţa muncii este un câştig pentru societate pentru următorii 40 de ani”, a afirmat Florin Manole.

Guvernul a aprobat la începutul lui martie ordonanța de urgență la care a făcut referire ministrul Florin Manole. Actul normativ introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu sunt în școală (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Sprijinul de 27.000 lei va fi acordat timp de 24 de luni, este neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 de lei lunar în primele 12 luni și 1.250 de lei lunar în următoarele 12 luni. Ajutorul se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 de lei pe care o primesc firmele care angajează astfel de tineri. (C.Z.)