India şi Uniunea Europeană au finalizat săptămâna trecută un acord comercial care reprezintă 25% din PIB-ul mondial şi o treime din comerţul internaţional și creează o zonă de liber-schimb de două miliarde
Suedia: Proiect de reducere a vârstei penale
Guvernul de la Stockholm va trimite spre avizare Consiliului legislativ suedez un proiect privind reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, scrie AFP. Mai multe autorităţi, în special poliţia, responsabili din penitenciare şi procurori se opun legii. Nu este vorba de o „scădere în general a vârstei răspunderii penale”, ci pentru cele mai grave crime, a asigurat ministrul justiţiei Gunnar Strommer.
În Suedia, reţelele infracționale recrutează minori sub 15 ani pentru a comite atentate cu explozibil şi cu arme, pentru că aceştia nu riscă închisoarea. (C.Z.)