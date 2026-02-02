Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Suedia: Proiect de reducere a vârstei penale 

Data: 02 Feb 2026

Guvernul de la Stockholm va trimite spre avizare Consiliului legislativ suedez un proiect privind reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, scrie AFP. Mai multe autorităţi, în special poliţia, responsabili din penitenciare şi procurori se opun legii. Nu este vorba de o „scădere în general a vârstei răspunderii penale”, ci pentru cele mai grave crime, a asigurat ministrul justiţiei Gunnar Strommer.
În Suedia, reţelele infracționale recrutează minori sub 15 ani pentru a comite atentate cu explozibil şi cu arme, pentru că aceştia nu riscă închisoarea. (C.Z.)

