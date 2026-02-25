Emisiunea de mărci poştale „Constantin Brâncuşi, 150 de ani de la naştere”, formată din două mărci poştale, o coliţă dantelată, un plic „prima zi”, două cărţi poştale maxime şi o mapă
Târgu Jiu: Deteriorare a ansamblului Brâncuși
Poliţiştii gorjeni s-au sesizat și efectuează cercetări după ce s-au dislocat bucăți dintr-o bancă de piatră din Aleea Scaunelor, parte a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, realizat de Constantin Brâncuși, a transmis IPJ Gorj.
Fragmentele desprinse au fost recuperate de specialiștii Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, în vederea restaurării monumentului. (C.Z.)