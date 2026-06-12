Tehnologii pentru creșterea eficienței în ferme

Data: 19 Iunie 2026

Fermierii au acces gratuit la consultanţă şi la soluţii practice de eficientizare a activităţii agricole, în cadrul programului „Caravana Profitului”, lansat zilele trecute de Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură (CATA), care își propune să organizeze zece evenimente în ferme din ţară. În cadrul demonstrațiilor sunt expuse metode pentru creşterea profitabilităţii, inclusiv elemente de agricultură de precizie, cum ar fi folosirea dronelor, susţin reprezentanţii organizaţiei.

„Vrem nu doar să eficientizăm procesele, dar şi să arătăm că (agricultura) este o ocupație superbă, plină de viaţă şi extrem de potrivită pentru tineri, întrucât, cu noile tehnologii, ea devine uşoară şi profitabilă. Facem voluntariat, dar facem cu drag, gratuit şi aşteptăm cât mai mulţi fermieri să se alăture”, a afirmat preşedintele CATA, Gabriel Stoian, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Primul eveniment din cadrul caravanei a avut loc la ferma din Gurbăneşti, Călăraşi, a tânărului Marcello Daniliuc, specializat în agricultură conservativă, vicepreşedinte al CATA şi mentor în programul ce reuneşte circa 200 de fermieri. Daniliuc le-a prezentat participanților mai multe parcele cu rapiţă, grâu şi porumb, explicând cum le lucrează prin practici conservative. El a vorbit despre tehnologia Mzuri (sistem agricol de tip Strip-Till - prelucrare în benzi, care combină într-o singură trecere afânarea solului pe o bandă îngustă, aplicarea îngrăşămintelor şi semănatul). A subliniat că este important ca însămânţarea să se efectueze cât mai devreme în cursul anului. Următoarele două opriri ale caravanei vor fi în județele Buzău și Timişoara. (C.Z.)