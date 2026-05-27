Temeri privind scumpirea vieții de zi cu zi

Data: 03 Iunie 2026

Peste două treimi (68%) dintre români susţin că principala lor temere pentru următorul an este creşterea costului vieţii, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar şi să caute soluţii pentru a evita riscurile şi a-şi proteja stabilitatea financiară, arată un sondaj realizat pe un eşantion de 1.006 angajaţi la nivel naţional. Îngrijorarea este confirmată de rezultatele anchetei desfăşurate de INS, potrivit cărora managerii din sectoarele comerţ cu amănuntul şi construcţii preconizează o creştere accentuată a preţurilor în următoarele trei luni.

Pe lângă costuri, 42% dintre români se tem şi de o criză economică, iar 40% de cheltuieli neprevăzute cauzate de probleme de sănătate sau reparaţii urgente, potrivit sondajului realizat de tbi bank. „Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor. Astfel, criterii precum stabilitatea, utilitatea şi capacitatea de a face faţă unor situaţii neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut”, a explicat, potrivit Agerpres, Ionuţ Sabadac, reprezentantul tbi bank, în prezentarea sondajului.

Totodată, 52,9% dintre români sunt pesimişti în privinţa evoluţiei economiei în următoarele 12 luni. Percepţia dominantă este că economia traversează o perioadă dificilă, iar riscul unei crize economice este privit de 47,4% ca foarte probabil în următorul an, în timp ce 22% consideră criza inevitabilă.

Peste jumătate (52,7%) dintre respondenţi sunt încrezători că ­situaţia lor profesională va rămâne neschimbată, însă 20% se aşteaptă la incertitudini la locul de muncă, iar aproape 14% intenţionează să îşi caute alt job, mai arată sondajul. Aproape 38% cred că veniturile lor salariale vor rămâne la fel, în timp ce peste 8% se aşteaptă la scăderi de 5-10%, iar 7,5% cu peste 20%. Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiţi să reducă din consum, 31% inclusiv din cheltuielile esenţiale.

Pesimismul românilor se aliniază cu prudența pe care o arată pentru următoarele trei luni managerii din economie, care au răspuns la întrebările unei anchete desfăşurate în luna mai de Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, în industria prelucrătoare, analiza INS estimează o creştere moderată a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural (diferența dintre procentul răspunsurilor pozitive și cel al răspunsurilor negative) de +6%, o stabilitate a salariaților (sold conjunctural de -5%) și preţuri care sunt aşteptate să crească (sold conjunctural de +35%). În construcţii, tendinţa este de creştere moderată a afacerii (sold conjunctural +15%), o stabilitate a forței de muncă (sold conjunctural de +3%), și preţuri într-o dinamică accentuată (sold conjunctural de +50%).

Ancheta INS relevă faptul că, în comerţul cu amănuntul, managerii estimează, pentru următoarele trei luni, o relativă stagnare a cifrei de afaceri (sold conjunctural 0%), creștere moderată a forţei de muncă (sold conjunctural +6%) și scumpiri mari (sold conjunctural de +51%). (C.Z.)