În România, locuinţele sociale au o pondere de doar 0,17% din fondul locativ naţional. Din acest punct de vedere, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană. În Europa Centrală şi de Est, ponderea
Termoficare „în regim de avarie” în București
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta situaţia ELCEN şi Termoenergetica, precum şi cea a sistemului de termoficare, în contextul temperaturilor scăzute din aceste zile. Într-o postare pe Facebook, Ivan a menţionat că ELCEN a decis reducerea temporară a debitului şi presiunii apei din reţea, pentru a evita riscul unor avarii în lanţ. Ministrul a dat asigurări că „oamenii vor avea apă caldă şi căldură”, însă în regim de avarie. (C.Z.)