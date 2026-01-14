Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Termoficare „în regim de avarie" în București

Termoficare „în regim de avarie” în București

Data: 14 Ianuarie 2026

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta situaţia ELCEN şi Termoenergetica, precum şi cea a sistemului de termoficare, în contextul temperaturilor scăzute din aceste zile. Într-o postare pe Facebook, Ivan a menţionat că ELCEN a decis reducerea temporară a debitului şi presiunii apei din reţea, pentru a evita riscul unor avarii în lanţ. Ministrul a dat asigurări că „oamenii vor avea apă caldă şi căldură”, însă în regim de avarie. (C.Z.)

