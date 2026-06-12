Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Timbre dedicate Mondialului de Fotbal

Timbre dedicate Mondialului de Fotbal

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 16 Iunie 2026

Emisiunea de mărci poştale „Campionatul Mondial de Fotbal 2026”, compusă din două mărci poştale şi un plic „prima zi”, a fost introdusă în circulaţie, la 11 iunie 2026, ziua începerii compe­tiției, de Romfilatelia şi Poşta Română. Prima marcă poştală prezintă o fază în care doi adversari urmăresc să câştige balonul de fotbal, imaginat ca un simbol al planiglobului, potrivit Romfilatelia, iar cea de-a doua ilustrează o fază în care un portar prinde o minge trimisă pe spaţiul porţii. Ambele mărci poştale sunt redate grafic sub formă de medalie, având în partea de sus elemente care sugerează nocturna, vizibilă în spectrul UV.

Pe plicul „prima zi” este redată ideea de sport al tuturor continentelor, cum este considerat fotbalul, simbolizată de o minge înconjurată de drapele ale ţărilor participante la competiţie, în timp ce ştampila „prima zi” reprezintă un teren de fotbal. Emisiunea este disponibilă în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul online.

Cea de-a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, este găzduită în comun de 16 oraşe din SUA, Canada şi Mexic și este prima cu 48 de echipe, în creştere de la 32. 

Citeşte mai multe despre:   Romfilatelia
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială