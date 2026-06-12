Timbre dedicate Mondialului de Fotbal

Emisiunea de mărci poştale „Campionatul Mondial de Fotbal 2026”, compusă din două mărci poştale şi un plic „prima zi”, a fost introdusă în circulaţie, la 11 iunie 2026, ziua începerii compe­tiției, de Romfilatelia şi Poşta Română. Prima marcă poştală prezintă o fază în care doi adversari urmăresc să câştige balonul de fotbal, imaginat ca un simbol al planiglobului, potrivit Romfilatelia, iar cea de-a doua ilustrează o fază în care un portar prinde o minge trimisă pe spaţiul porţii. Ambele mărci poştale sunt redate grafic sub formă de medalie, având în partea de sus elemente care sugerează nocturna, vizibilă în spectrul UV.

Pe plicul „prima zi” este redată ideea de sport al tuturor continentelor, cum este considerat fotbalul, simbolizată de o minge înconjurată de drapele ale ţărilor participante la competiţie, în timp ce ştampila „prima zi” reprezintă un teren de fotbal. Emisiunea este disponibilă în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul online.

Cea de-a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, este găzduită în comun de 16 oraşe din SUA, Canada şi Mexic și este prima cu 48 de echipe, în creştere de la 32.