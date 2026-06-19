Tot mai multe platforme „made in Europe”

Data: 26 Iunie 2026

Reţeaua W Social, care se vrea o alternativă europeană la reţeaua X, deţinută de Elon Musk, şi-a lansat recent prima versiune publică, informează AFP. Creatorii săi, o companie suedeză, au prezentat-o ca pe o platformă care respectă viaţa privată a utilizatorilor în conformitate cu normele UE şi este aliniată obiectivelor de suveranitate tehnologică ale blocului comunitar. Noua reţea impune membrilor să-şi dovedească identitatea în momentul înscrierii (prin scanarea paşaportului sau a cărţii de identitate printr-o aplicaţie separată), pentru a se deosebi de alte platforme, unde conturile false şi „boţii” abundă.

Comisia Europeană (CE) a anunţat că şi-a făcut cont pe noua reţea socială W, dar a subliniat că nu va părăsi nici una dintre celelalte 15 astfel de platforme pe care este prezentă, relatează EFE. Și preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, preșe­dinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sau preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, pot fi găsiți pe W.

Fie că este vorba despre W Social, eYou sau d’Eurosky, iniţia­tivele europene în domeniu sunt tot mai numeroase. Acestora li se adau­gă Bulle, lansată în ianuarie, și Monnett, o reţea la jumătatea drumului dintre TikTok şi Instagram, care va fi lansată în iulie. (Cristina Zamfirescu)