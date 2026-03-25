Trecerea la ora de vară

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 25 Martie 2026

România, la fel ca restul statelor membre ale Uniunii Europene, va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28/29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, de la 3:00 la 4:00, schimbarea fiind aplicată în conformitate cu sistemul utilizat la nivel european.

În acest an, perioada de aplicare a orei de vară se va încheia în noaptea de 24/25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi, de la 4:00 la 3:00, și se va reveni la ora standard. Între cele două momente sunt 30 de săptămâni, ora de vară acoperind astfel cea mai mare parte a anului, în timp ce ora standard (de iarnă) este valabilă 22 de săptămâni. Deși scopul inițial era economisirea energiei, cercetările arată că beneficiul este foarte mic sau chiar inexistent.

Specialiștii citați de Agerpres avertizează că pierderea unei ore de somn poate afecta temporar organismul. Printre efectele negative frecvent men­ționate se numără o­bo­seala, scăderea ca­pa­ci­tății de concentrare și iritabilitatea. Unele studii indică o creștere temporară a riscului de accidente și o diminuare a performanței cognitive imediat după schimbarea orei. Adaptarea la noua oră durează, de obicei, câteva zile, dar trecerea poate fi mai ușoară dacă se recurge la ajustarea treptată a programului de somn înainte de schimbarea orei.

Ideea a apărut prima dată în 1784 într-o satiră în care omul de ştiinţă și scriitorul Benjamin Franklin sugera că s-ar economisi lumânări dacă s-ar folosi lumina de dimineaţă a soarelui, însă mecanismul orei de vară este atribuit entomologului şi astronomului neozeelandez George Vernon Hudson, care l-a propus în 1895. 

